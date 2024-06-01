LAÜ’de “Geleneksel Yıl Sonu Barbekü Partisi” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Geleneksel Yıl Sonu Barbekü Partisi” gerçekleştirildi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi önündeki çim alanda kurulan stantlarda Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu ızgara köfteler öğrencilere ikram edilirken, ayrıca döner çeşitlerinin dağıtımı da gün boyunca yapıldı.

Etkinlikte müzikler eşliğinde ikram edilen yiyecekler öğrenciler tarafından beğeni ile karşılandı. Yiyecek stantlarını ziyaret eden öğrenciler, düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Süleyman Pülat: Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sınavlar öncesi, klinik yoğunluğu arasında bizler için güzel bir mola oldu. Ayrıca sosyalleşmek için güzel bir ortam yaratıldı.

Öznur Gülistan: Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü 1. sınıf öğrenciyim. Üniversitemiz tarafından yapılan organizasyonları bizler çok beğeniyoruz. Yılsonuna böylesi etkinliklerle ara vermek bizleri mutlu ediyor. Bizlere ikram edilen et dönerini çok beğendiğimi de belirtmek isterim.

Mehmet Yurtalan: 4. sınıf Hukuk öğrencisiyim. Bugün böyle bir etkinlik yapılması bizi çok mutlu etti. Üniversitemize bizleri düşündüğü için teşekkür ederiz.

Berat Tunç: Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü 1. sınıf öğrenciyim. Barbekü partisi sınavlar öncesi stres atmamıza çok iyi geldi. Bu güzel organizasyona katkı koyan herkese ve üniversiteme teşekkür ederim.

Salim Kaşer- Arife Cansu Can: 4. Sınıf Hukuk öğrencisiyiz. Finallerden önce böyle bir etkinlik sayesinde motive olduk. Arkadaşlarımızla kampüsümüzde keyifli vakit geçirme imkanı yakaladık.

Blessing Esor: Eczacılık Bölümü 1. Sınıf öğrencisiyim. Çok farklı ülkelerden gelen biz öğrencileri bir araya getiren bir etkinlik oldu. Yıl boyunca yapılan etkinliklerin yanında sınavlar öncesi yapılan etkinliği çok beğendim.

Nagihan Petmez: Etkinliğin öğle arası saatinde yapılması çok güzel oldu. Kıbrıs pidesi ile et döner bir başka lezzetli oluyor. Çok beğendim, teşekkürler.