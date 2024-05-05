LAÜ’de düzenlen konferansta “Yapay Zekanın Karanlık Yüzü ve Dijital Örgütler Üzerindeki Etkileri” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafınan , “Yapay Zekanın Karanlık Yüzü ve Dijital Örgütler Üzerindeki Etkileri” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa, Başkent Üniversitesi teknoloji ve bilgi yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Yapay zekanın; örgütler üzerindeki etkileri, dijital dönüşüm süreci tartışıldı

LAÜ Sinema Salonunda gerçekleşen konferansta yapay zekanın; örgütler üzerindeki etkileri, dijital dönüşüm süreci, dijital örgütlerin aşmazları ve uygulamaları gibi konular tartışıldı. LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta , karşılıklı soru cevaplarla yapay zeka konusu derinlemesine irdelendi. Yeloğlu’nun yapay zekanın karanlık yüzünün altını çizdiği konuşmasında, özellikle dijital örgütlerin yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, veri kazıma ve sufle mühendisliği gibi teknolojiler sayesinde günümüzde popülaritesini artırdığını ve buna rağmen bu ilerlemenin kendi içinde karanlık bir yüz oluşturduğunu vurguladı.

Konuşma sonunda sorulara yönelik Yeloğlunun verdiği cevaplar, dijital örgütlerde yapay zekanın aslında verimlilik ve kalite açısından önemli olduğuna işaret ederek yapay zekanın doğru kullanımı sayesinde örgütlere denetimli bir fayda sağlayacağı konusunda görüş birliğine varıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Ekemen, konuşmacı Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu’na teşekkür belgesini, İşletme bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Pelin Bayram ile birlikte takdim etti ve özellikle öğrenciler için vizyon geliştirici ve ufuk açıcı bilgilerini paylaşmasından ötürü teşekkürlerini iletti.