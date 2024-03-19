LAÜ’de böbrek sağlığı farkındalık semineri düzenlendi

Dr. Düriye Deren Oygar ve Dr. Ahmet Behlül LAÜ’nün konuğu oldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Dünya Böbrek Günü” nedeniyle seminer düzenlendi.

“Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tanı konulmasını engellemektedir. Bireylerin hastalığın farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte olup, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle toplumda böbrek sağlığına dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü “Dünya Böbrek Günü” olarak kutlanmakta ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir” diyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Macide Özdal, bu yıl, LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından “2024 Dünya Böbrek Günü: Böbrek Sağlığı İçin Optimal İlaç Uygulamalarına ve Sağlık Bakımına Eşit Erişim” konulu seminer organize edildiğini belirtti.

2024 Dünya Böbrek Günü kapsamında LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Nefroloji, Hemodiyaliz ve Transplantasyon Servisi doktoru İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı Dr. Ahmet Behlül konuşmacı olarak katıldı.

Müsteşar Oygar, böbrek hastalıklarının toplum açısından önemine, risk faktörlerine, tedavi yöntemlerine yönelik bilgiler verirken, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik tarama programlarına da dikkat çekti.

Dr. Ahmet Behlül ise, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen KKTC toplumuna yönelik yapılan tarama programına ilişkin bilgiler verirken, tedavi yöntemlerine değinerek, organ bağışının ve böbrek naklinin önemini vurguladı.