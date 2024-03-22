LAÜ Sağlık Yönetimi kulüp öğrencileri Gemikonağı ve Lefke bölgesinde böbrek sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturdular

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Sağlık Yönetimi Kulübü tarafından böbrek hastalıkları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla “Dünya Böbrek Günü Farkındalık Etkinliği” düzenlendi.

“Kronik Böbrek Hastalığı, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde görülme sıklığı giderek artan bir oran ile dünyada morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. 2024 Dünya Böbrek Günü'nün teması, farklı nüfus gruplarında kronik böbrek hastalığının artan yüküne odaklanan ve kronik böbrek hastalıkları oranlarındaki eşitsizliklerin ve böbrek bakımına eşit olmayan erişimin üstesinden gelme ihtiyacını vurgulayan "Herkes İçin Böbrek Sağlığı" olarak belirlenmiştir” diyen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macide Özdal, bu kapsamda böbrek hastalıkları konusunda farkındalığın artırılması amacıyla “Dünya Böbrek Günü Farkındalık Etkinliği” düzenlendiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji, Hemodiyaliz ve Transplantasyon Servisi doktorları, hemşireleri ve Sağlık Yönetimi kulüp öğrencileri ile birlikte Gemikonağı ve Lefke bölgesinde buluştu. Hemşireler halkın tansiyon ölçününü yaparken, doktorlar böbrek hastalıkları için risk oluşturacak faktörlere dikkat çekti. Sağlık yönetimi kulübü öğrencileri de böbrek sağlığının korunmasına ilişkin broşürler dağıtarak toplumda farkındalık oluşturulmasını sağladılar.