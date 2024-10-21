LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yeni öğrencilerine atölye çalışması düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yeni gelen öğrencilerine oryantasyon programları kapsamında atölye çalışması düzenledi.

Mimarlık Fakültesi’ne yeni gelen 1. sınıf öğrencilerin fakülte hakkında bilgilendirilmesi ve en önemlisi mesleğin tanıtılması amacıyla düzenlenen oryantasyon programı “Son Sınıflar Birinci Sınıfları Karşılıyor/Tasarımın Keyfi” adı altında gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi arka bahçesinde birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışması kapsamında yeni gelen öğrencilerin mesleği tanıması adına yapılan tasarım etkinliğinde, aynı zamanda son sınıf öğrenciler de atölyeye dahil edilerek deneyimlerini birinci sınıf öğrencilerle paylaşmaları sağlandı.

Tasarım atölye çalışmasında yeni gelen öğrencilerin fakültedeki ilk tasarım deneyimlerini tecrübe etmeleri için düzenlenen atölye kapsamında öğrencilere sunulan malzemeler ile bir mekân tasarımı yapmaları istenildi. Birinci sınıf öğrenci gruplarına eşlik eden son sınıf öğrencileri, birlikte hazırladıkları tasarımların sunumları ve paylaşımlarıyla atölye çalışması tamamlandı.