LAÜ Hukuk öğrencileri sanal mahkeme etkinliği düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından Sanal Mahkeme sunumu gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin’in değerli katkıları ve Prof. Dr. Cumhur Rüzgaresen’in danışmanlığında; Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen, mahkemenin konusunu bir malpraktis davasını oluşturdu.

Sanal duruşma ile ilgili bilgi veren Rüzgaresen, Hukuk Fakültesi öğrencilerin yoğun bir çalışma sonrasında hazırladıkları sanal duruşmanın gerçek mahkemeyi aratmadığını, fakülte bünyesinde, öğrencilerin uygulamayı öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılmış tam donanımlı duruşma salonunun mevcut olduğunu dile getirdi.

İki duruşma halinde gerçekleşen tahkikat aşamasının ilk duruşmasında; davacı ve davalı ile tarafların avukatları dinlenerek savunmalar yapıldığını belirten Rüzgaresen, ikinci duruşmada ise; her iki tarafın tanıklarının dinlendiğini ifade etti. Delil olarak sunulan görüntü kayıtlarının mahkeme tarafından incelendiğini de belirten Rüzgaresen, bilirkişi raporu da dikkate alınarak mahkemenin nihai kararının açıklandığını dile getirdi.