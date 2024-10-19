LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu yeni öğrencilerine oryantasyon ve tanışma toplantısı düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde; Hemşirelik Yüksekokulu, Türkçe ve İngilizce Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için 16 Ekim 2024’de düzenlediği “Oryantasyon Günü” etkinliği ile öğrencilerine “Hoşgeldiniz” dedi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Meral Demiralp, “Üniversiteye başlamak büyük bir adımdır ve bugün burada olduğunuz, yeni öğrenmeleri ve fırsatları kucaklamaya hazır olduğunuz için her birinizi kutluyorum” dedi. Üniversite hayatının sadece notlarla değil, öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesi, arkadaşlıklar kurması her deneyimden ders çıkarmasıyla ilgili olduğuna değinen Demiralp, “Üniversite deneyiminizi şekillendirecek yeni konular, kulüpler ve aktivitelerle karşılaşacaksınız. Tutkularınızı keşfetmekten ve bulmaktan asla çekinmeyin” diyerek sözlerin tamamladı.

Doç. Dr. Maral Kargın ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevim Ünal’ın, İngilizce ve Türkçe sunumlarıyla, Hemşirelik Bölümü ve Üniversite birimlerini tanıtmalarının ardından, Hemşirelik Yüksekokulu akademik ve idari personeli, öğrencilerle tanıştı.

Kokteyl ile sona eren etkinliğe, yoğun ilgi ve katılım oldu.