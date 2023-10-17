LAÜ ev sahipliğinde “Meme Kanseri Farkındalık” konferansı gerçekleştirildi

Hedef Hizmet Kulübü Derneği meme kanseri farkındalık ayı kapsamında LAÜ’de bir konferans düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde Hedef Hizmet Kulübü Derneği meme kanseri farkındalık ayı kapsamında LAÜ Sinema Salonu’nda 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14.30’da konferans düzenledi. Bölge halkı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği konferansta erken tanının önemine dikkat çekildi.

Konferansa Hedef Hizmet Kulübü Derneği Başkanı Pervin Gürler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Temel Sağlık Hizmetleri Daire Başhekimi Naciye Nami, LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fzt. Beraat Alptuğ konuşmacı olarak katıldı.

Hedef Hizmet Kulübü Derneği Başkanı Pervin Gürler’in açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Gürler böylesi farkındalık etkinliklerine dernek olarak oldukça önem verdiklerini dile getirerek, ev sahipliğinden dolayı LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de kansere karşı vermiş olduğu hayat mücadelesini anlatarak, Kocaismail’in kendisine kanser tanısı konulmadan önceki süreçten başlayarak, tedavi süreci ve derneğin kurulup, nasıl bu günlere geldiği ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Temel Sağlık Hizmetleri Daire Başhekimi Dr. Naciye Nami ise, farkındalık amacıyla düzenlenen etkinlikte, erken tanının hayat kurtarmada çok önemli olduğuna vurgu yaparak, meme kanserinde belirtiler ve tanı, kendi kendine meme muayenesi, meme muayenesi ne zaman yapılır ve nelere dikkat edilmeli? konularını detaylı bir şekilde açıkladı.

LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Dr. Fzt. Beraat Alptuğ da konferansta meme kanserinin tanı sonrası tedavi yaklaşımları ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Alptuğ, meme kanseri hastaları için fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminde özellikle lenfödeme dikkat edilmesini ve egzersizin önemini ele alarak katılımcılara detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Konferans sonrası Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar tarafından değerli katılımcılara teşekkür belgesi takdimi yapıldı.