LAÜ Akademisyenleri bağcılık konusunda üreticileri bilgilendirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile İskele Belediyesi iş birliğinde üreticilere bağcılık konusunda kapsamlı eğitimler verildi.

İskele AKM’de gerçekleştirilen eğitimlerde LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz çeşitli konularda eğitimler verdi.

Bağcılıkla uğraşan ve bağcılığa ilgi duyan üreticilerin ücretsiz katılabildiği eğitimlerde Kahramanoğlu bağcılığın tarihi, asmanın sistematiği, üzümün besin değerleri ve sağlığa faydaları, asmanın ekolojik ve toprak istekleri, bağların gübrelemesi, olgunluk ve hasat konularında, Usanmaz ise, önemli üzüm çeşitleri, eski ve yeni bağcılık yöntemleri, asmanın morfolojisi, bağ tesisi, bağda budama, bağlarda hastalık ve zararlı mücadelesi konularında detaylı eğitimler verdi.

Öğretim üyeleri, kültüre alınan ilk bitkilerden olan asmanın Kıbrıs iklimine uygunluğu ile bilinmesine karşın, üretiminde önemli sorunlar (iklimsel ve hastalıklardan kaynaklı) yaşanmasından dolayı bu ve benzeri eğitimlerin üretimde uzmanlaşma ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına çok önemli olduğuna vurgu yaptılar. Üniversite olarak eğitim ve araştırmanın yanı sıra, topluma katkısı olan bu ve benzeri etkinlikler ile bilgi, tecrübe ve yenilikleri üreticilerle paylaşmanın önemli olduğuna değinen öğretim üyeleri, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.