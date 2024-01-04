LAÜ Akademisyeni Kahramanoğlu’nun yeni kitabı bir Amerikan yayın grubu olan CRC Press tarafından basıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu’nun yeni kitabı bir Amerikan yayın grubu olan CRC Press tarafından basıldı.

8 farklı ülkeden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, İran, Rusya, Güney Afrika, İspanya ve Trinidad ve Tobago) 18 farklı araştırmacının katkı koyduğu, 15 bölümden oluşan kitabın bir bölümünü de LAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ersin Çağlar yazdı.

Kahramanoğlu, "Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve İşlenmesi" başlıklı kitapla ilgili şunları kaydetti:

Küresel nüfustaki artış, yetiştiricileri tarımsal üretimi artırmak için aşırı gübre ve pestisit kullanmaya zorlamaktadır. Bu da gıda güvenliği ve kalitesinin yanı sıra toprak ve su kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır. Ayrıca, meyve ve sebzelerin yaklaşık %30'u hasattan sonra bozulma, kalite kaybı veya doğrudan fiziksel kayıplar nedeniyle tüketime uygun olmayan hale gelmektedir. Bu durum ürünlerin ekonomik değerini düşürmekte ve daha fazla üretim ihtiyacını doğurmakta, bu da başta toprak ve su olmak üzere doğal kaynaklar üzerinde daha fazla baskıya neden olmaktadır. Hasat sonrası kalitenin korunması ve kayıpların azaltılması, bahçe bitkileri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için çok önemlidir. Aşırı gübre kullanımı da bahçe ürünlerinin besin kalitesini ve muhafazasını olumsuz etkileyerek meyve ve sebzelerin raf ömrünü ve genel kalitesini azaltabilir. "Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve İşlenmesi" isimli yeni kitabım, okuyucuların taze meyve ve sebzelerin hasat sonrası fizyolojisini anlamalarına yardımcı olan temel bilgileri içermekte ve tarımsal kimyasalların zararlı etkilerinin derinlemesine bir analizini sunmaktadır. Hasat sonrası meyve ve sebze muhafazası alanında uzmanlar tarafından yazılan bölümlerle bu kitap, gıda muhafazasında biyomateryallerin kullanımı hakkında bilgi vermekte ve öğrenciler, öğretmenler, profesörler, bilim insanları, çiftçiler, gıda paketleyicileri ve satıcılarının yanı sıra taze gıda muhafaza endüstrisinde faaliyet gösteren girişimciler için pratik bilgiler sunmaktadır.

Kitabın Öne Çıkan Özellikleri Şöyle:

· Taze ürünlerin hasat sonrası kalitesini ve güvenliğini korumak için mikrobiyal enfeksiyonu ortadan kaldırmak ve en aza indirmek için mevcut teknolojileri açıklar.

· Gıda güvenliğini ve besin değerlerinin korunmasını sağlayarak ürünlerin depolama kalitesini korumak için gerekli yaklaşımları, teknolojileri ve yönetim uygulamalarını araştırır ve tartışır.

· Dezenfeksiyon uygulamaları, akıllı paketleme, nano-etkin uygulamalar, taze kesilmiş ürünlerdeki gelişmeler, ışık kullanımı ve yenilebilir kaplamalardaki son gelişmelerin pratik uygulamalarını sunar.

· Tarımsal kimyasalların zararlı etkilerini derinlemesine tartışmakta ve okuyucuları yeni, çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerle tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Kitap link: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003452355/postharvest-physiology-handling-horticultural-crops-ibrahim-kahramanoglu