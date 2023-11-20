Rekor sayılabilecek katılımla, 6’ıncı Uluslararası Larnaka Maratonu’nun dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 85 ülkeden 11 bini aşkın kişinin katıldığı “6’ıncı Radisson Blue Uluslararası Larnaka Maratonu’”nda , erkeklerde birinciliği Macar Laszlo Bulitka, kadınlarda ise Kıbrıslı Rum Maria Sotiriu’nun kazandığını yazdı.

-Anna Vissi Larnaka büyükelçisi

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın dün gerçekleştirilen maraton sırasında “Avrupa Meydanında” düzenlenen etkinlik sırasında aynı zamanda Larnakalı olan Kıbrıslı Rum şarkıcı Anna Vissi’yi “Larnaka 2030” (Avrupa Kültür Başkenti) Büyükelçisi olarak ilan ettiğini yazdı.

Habere göre etkinlikte Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’da hazır bulundu.

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