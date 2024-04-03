Güney Kıbrıs’ta bazı kişilerin sahtecilik yaparak, “Pirga” (Pirhan) bölgesinde bulunan ve hayatını kaybetmiş bir Kıbrıslı Türk’e ait taşınmazı ele geçirmeye çalıştığına dair polise gelen bilgilerin ardından Larnaka Tapu Dairesi’nde çalışan iki kişinin görevlerinden uzaklaştırıldığı (görev yerlerinin değiştirildiği) belirtildi.

Politis gazetesi, olayın, konuya dahil olan kişilerden birinin taşınmaz mülkün serbest bırakılması için onay belgesi almaya çalışmasıyla fark edildiği ancak bu belgenin daha sonra kaybolduğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile İçişleri Bakanlığının Pirga’daki olay için polise şikayette bulunduğunu yazdı.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun direktifiyle, ilgili belgenin kaybolması koşullarının belirlenmesi amacıyla idari araştırma yapıldığını yazan gazete, ancak ilgili dosyanın-belgeye ne olduğu açıklanmaksızın idari araştırmanın dün tamamlandığını, bundan sonraki süreçte ise tutuklamaların olacağını belirtti.

Gazete yine İçişleri Bakanı Yoannu’nun direktifiyle olaya karışan iki tapu memurun, cezai soruşturmalar tamamlanana kadar açığa alınmadığını sadece görev yerlerinin değiştirildiğini-görevlerinden uzaklaştırıldığını yazdı.

Gazete Baf’taki bir başka olayda ise Kıbrıs Türk Malları Vasiliği çalışanı 3 kişinin ve yakın akrabalarının üzerinde Kıbrıs Türk malı bulunması nedeniyle bahse konu 3 kişi hakkında da cezai araştırma başlatıldığını belirtti.