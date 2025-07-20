(Kamalı Haber) - Kalecik’te meydana gelen genel rahatsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, zanlıların, 19 Temmuz’da, saat 17.15’te, kullanımlarındaki araçla, Kalecik’te bir tatil sitesine girerek, konu site ve yanında bulunan siteyle ilgili inceleme yaptıklarını ve konu sitge sakinlerinin şikayeti üzerine suçüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis, zanlıların aracında yapılan arama sonucunda; , üzerine işaret ve yazılar olan bir çok harita ve tapunun yanı sıra; KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesinin olduğu evrakların ele geçirilerek emare alındığını da açıkladı.

Zanlılardan Annie Kyprianu’nun, Girne’de faaliyet gösteren Royal Estate isimli şirketten KKTC’de bulunan mallarla ilgili bir araştırma temin ettiğinin de tespit edildiğini anlatan polis, zanlıların cep telefonlarının da incelenmek üzere emare alındığını aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu vurgulayan polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi