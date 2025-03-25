Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de 59 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını nedeniyle başkent Üsküp'te gösteri düzenlendi.

Binlerce vatandaş "Sıradaki kim?" isimli oluşumun çağrısıyla başkentteki Makedonya Meydanı'nda toplandı.

Hayatını kaybedenler için üç dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler, burada mumlar yaktı ve çiçek bıraktı.

Ardından Meclis binasına ve Şehir Hastanesi'ne yürüyen göstericiler, burada sağlık çalışanlarına destek amacıyla 5 dakikalık alkış tuttu, ardından Başbakanlık binasına yürüdü.

Yürüyüş esnasında "Ölümler son bulsun", "Her birimiz sıradaki olabiliriz", "Mağdurlar için adalet" ve "Bizim sıramız geçti, artık sıra sistemde" şeklinde sloganlar atan göstericiler, "Sıra sistemde", "Kurbanların geri getirilmesi için ne kadar rüşvet gerekli", "Susmak yok, sadece adalet istiyoruz" ve "Sizin kârınız, bizim hayatımıza mal oldu" yazılı pankartlar taşıdı.

"Sıradaki kim?" adlı oluşum adına konuşan aktivist Blendi Hodai, kurbanlara saygı göstermek için toplandıklarını ifade ederek, "Bu gece, önlenebilir olan acı, haksızlık ve trajediler için bir araya geldik." dedi.

Başbakanlık binasının önünde 16 dakikalık sessiz protesto gerçekleştiren göstericiler, burada yaptıkları konuşmaların ardından olaysız dağıldı.

- Olay

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu.

Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 170'ten fazla kişi yaralanmıştı. Yaralıların 12'si tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti.

Olay sonrası yapılan araştırmalarda söz konusu gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirtilmiş, aralarında eski Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi'nin de olduğu en az 34 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kuzey Makedonya hükümeti, olayın ardından ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, olayın yaşandığı Koçani'de Belediye Başkanı Ljupco Papazov istifa etmişti.