Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Sun-hui, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Pyongyang yönetimine yaptırımlarını denetlemek için ekip kuracağını duyurmasının ardından, bu ekibe katılan ülkelerin "sonuçlarına katlanacağı" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Choe, 16 Ekim'de Güney Kore Dışişleri Bakanlığından duyurulan "denetim mekanizmasına" ilişkin açıklama yaptı.

Choe, BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını denetlemek için çok taraflı bir ekibin kurulacağına ilişkin açıklamaya tepki göstererek, buna katılan ülkelerin "sonuçlarına katlanacağını" savundu.

Söz konusu denetleme ekibinin kurulmasının "BM Şartı'nı inkar ettiğini, kanunsuz ve yasa dışı olduğunu" belirten Choe, ABD'yi "hegemonyacı çıkarlarını gözetmekle" suçladı.

Choe, bu durumu Kuzey Kore'nin "egemenliğinin ihlali" şeklinde niteleyerek bunun "kaçınılmaz tepkileri olacağı" konusunda uyardı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından 16 Ekim'de yapılan açıklamada, ABD ve Japonya ile BM'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarının denetlenmesi amacıyla bir ekibin kurulacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, bu "yeni mekanizmada" 3 ülkenin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da yer alacağı kaydedilmişti.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nde, BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi Uzmanlar Grubu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılması çağrısında bulunulan ve ABD tarafından hazırlanan karar tasarısı 28 Mart'ta oylamaya sunulmuştu.

Tasarı, 13 "evet" ile 1 "çekimser" oy alırken, daimi üye Rusya'nın "hayır" oyu kullanması nedeniyle veto edilmişti.