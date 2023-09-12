Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, zırhlı treniyle Rusya’ya gitti. Kim’in Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesi bekleniyor.

ABD’li yetkililere göre iki liderin gündeminde Rusya’nın Ukrayna’da kullanmaya ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatların ticareti olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bu buluşmanın “iki ulus arasındaki dostluğu kuvvetlendireceğini” söyledi.

Kremlin, liderlerin ne zaman ve nerede görüşeceğini açıklamadı.

Kim’e seyahatinde üst düzey hükümet ve ordu görevlileri de eşlik ediyor.

Kim son olarak 2019’da, ABD ile nükleer müzakerelerin çökmesinin ardından Vladivostok’a giderek Putin’le görüşmüştü.

Zırhlı treninde 20 zırhlı otomobil taşıdığı, normal trenlerden çok daha ağır olduğu için saatte en fazla 59 kilometre hızla ilerleyebildiği belirtiliyor.

Rusya’daki tren raylarının genişliği Kuzey Kore’dekinden daha geniş olduğu için Kim’in treninin sınırda tekerlerini de değiştirmesi gerekti.