Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere “ELLI – Emerging Lions Leadership Institute” çalışmalarına başladı.

Kulüpten verilen bilgiye göre, dün başlayan ve üç gün sürecek Le Chateau Lambousa Hotel’deki eğitimin koordinatörlüğünü Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil üstlendi. İsviçreli Geçmiş Uluslararası Direktör Robert Rettby ile GAT – Küresel Eylem Takımı Avrupa Bölge Lideri İtalyalı PDG Carla Cifola eğitmenler olarak etkinliğe katıldı.

1 Temmuz 2024’te göreve başlayacak kulüp ve yönetim çevresi yöneticilerine açık olan Başkanlar Kampı, üç gün sürecek. Katılımcılar, Lions International, İletişim, Çeşitlilik, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, Kulüp Başarısının Sağlanması, Etkili Toplantılar Düzenlemek, Yaratıcı Düşünme gibi temel konularda eğitim alacak.

Kurucu Genel Yönetmen Fikret Şendil’in girişimleri ve PID Robert Rettby ile PDG Carla Cifola’nın desteğiyle Kuzey Kıbrıs’ta lisanslı olarak yapılan ELLI – Başkanlar Kampı, 5 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Katılımcılar, Lions International tarafından gönderilen sertifika ve başarı rozetlerini alacak.

Lions International, uzun yıllardır Kıbrıs’ın tanımlanmayan müstakil kesimi olarak gördüğü ülkemizi, uluslararası ilişkiler uzmanı Kurucu Genel Yönetmen Fikret Şendil’in uluslararası hukuk çerçevesinde yaptığı girişimler ve PID Elisabeth Haderer’in desteği ardından District 135 Kuzey Kıbrıs olarak kabul edilmesiyle, ELLI – Başkanlar Kampı’nı ülkemizde lisanslı olarak gerçekleştiriyor.