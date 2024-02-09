Kuzey Kıbrıs, dünyanın 5’inci büyük turizm fuarı olan İstanbul EMİTT Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yerini aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve bu yıl 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Başbakan Yardımcılığı öncülüğünde, belediyeler ve turizm birlikleri tarafından İstanbul’da tanıtıldı.

6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Turizm Fuarı’nda tüm paydaşlar, ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri ile sağlık turizmi imkanlarını pazarladı.

-Kuzey Kıbrıs standı, ilk günden ziyaretçilerin ve medyanın ilgi odağı oldu

Özgün renkleri ve etkili tasarımı ile öne çıkan Kuzey Kıbrıs standı, ilk gün itibari ile yoğun ziyaretçileri ile fuarda dikkat çekti. Bireysel tüketicilerin yanı sıra tur operatörleri ve sektör paydaşları da Kuzey Kıbrıs’ın ziyaretçileri arasında yer aldı.

Fuar kapsamında ayrıca uluslararası katılımla gerçekleştirilen iş geliştirme konferansına, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne KKTC adına Başkanlık yapan, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan da konuşmacı olarak katılarak, “Sağlık Turizminin Küresel Etkisi ve İşbirliği Diplomasisi” konusunda sunum yaptı.