Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 3. Uluslararası Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konsey Toplantısı ve Uluslararası Forum Zirvesi’ne katıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirve’de Kuzey Kıbrıs’tan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği adına Başkan Kutay Ramiz de hazır bulundu.

Zirve’nin birinci gününde Haydar Aliyev'in mezarının ziyaretinin ardından konsey toplantısına geçildi.

Toplantında dönem başkanlığına Kazakistan’dan görevi devralan Azerbaycan Kıymetlendiriciler Cemiyeti Başkanı Vugar Oruç getirilirken, Asbaşkanlığa Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci ve Genel Sekreterliğe Emrullah Acar getirildi.

Organizasyonun ikinci gününde değerleme formu kapsamında konuşma yapan Kutay Ramiz, denetim ve standart mekanizmasının oluşturulması için görüşlerini sundu ve Türk devletlerinin değerleme uzmanları arasındaki iş birliğinin artırılmasının öneminden bahsetti.

Forum’a Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin yanı sıra Gürcistan, Belarus ve Rusya’dan da ilgili kurumlar katıldı.