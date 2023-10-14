Kuveyt, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.

Kuveyt Haber Ajansına (KUNA) göre, Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah, göçe zorlamanın, İsrail kuşatması ve saldırılarına ek olarak Filistinlilerin sıkıntılarını artıracağını ifade etti.

Sabah, "Kuveyt, İsrail işgalini, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrısını, uluslararası hukukun ihlali sayılan artan gerilimi, öldürme eylemlerini ve rastgele yıkımın devam etmesini sert bir şekilde reddetmektedir." dedi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Sabah, "sivil ve asker ayrımı göz etmeyen acımasız savaşa son verilmesi ve tehlikeli tırmanışın durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, sivillerin hedef alınmasının sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Filistin halkına tıbbi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, bölgenin güneyine gitmeleri istenmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda saklandığı iddia edilmişti.