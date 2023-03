Kütahya Belediyesi, köyden dönüşen 26 mahalledeki üreticilere 26 bin 337 kilogram tohum desteği sağladı.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapıdan üstyapıya, sosyal sorumluluk projelerinden üretime ve üreticiye desteğe kadar birçok alanda üzerine düşeni fazlasıyla yapan Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan yerleşim yerlerindeki çiftçilerimize katkısını sürdürüyor.

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden hemşehrilerine destek olmak amacıyla Kütahya Belediyesi, 4 bin 20 kilogram yonca, 12 bin 250 kilogram yulaf, 5 bin 375 kilogram adi fiğ ve 4 bin 692 kilogram mısır olmak üzere toplam 26 bin 337 kilogram yem bitkisi tohumunu üreticilere dağıttı.

Tohum dağıtım töreninde üreticilere seslenen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Pandemide herkesin ele baktığı bir dönemde onlar ele bakmadılar, tam tersi o ele bakan gıda desteği bekleyen insanımıza yardımcı oldular. Daha sonra 2021 yılında biraz piyasa oturdu, çiftçilerimizin bir talebi gelmedi. 2022 yılında desteklerin yem bitkisi tohumu şeklinde verilmesiyle ilgili gelen talep doğrultusunda meclisimizin aldığı karar gereğince geçen yıl hepinizin bildiği gibi Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan çiftçilerimize tohum desteği yaptık, birlikte hasatlara gittik. Allah hepsinden razı olsun, hepsi ürettiler, bu ülkeyi ve bu toplumu başka ülkelerin eline baktırmadılar. Vatandaşımızı doyurdular, hayvanlarımızı doyurdular, süt, et ve yumurta olarak bize geri döndü. Bu sene de yine aynı şekilde yem bitkisi tohumu desteğimizi meclisimizden aldığımız kararla sürdürme yönünde bir irade ortaya koyduk. Bu kapsamda, 4 bin 20 kilogram yonca, 12 bin 250 kilogram yulaf, 5 bin 375 kilogram adi fiğ ve 4 bin 692 kilogram mısır olmak üzere toplam 26 bin 337 kilogram, yani yaklaşık 2 tır yem bitkisi tohumunu bugün bu törenle dağıtıyoruz. Bir kez daha emeği geçen başta Belediyemiz çalışanları, meclis üyelerimiz olmak üzere muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve özellikle Tarım İl Müdürlüğümüz çalışanlarına başta müdürümüz olmak üzere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜRETİRSEK KİMSEYE EYVALLAHIMIZ OLMAZ”

Üretimin önemine değinen Başkanımız Işık, “Değerli hemşehrilerim, üreten toplumların 3 önemli artısı oluyor. Birincisi, üreten toplum kendi ürettiği malın ve hizmetin kıymetini bilerek o ülkeye ve devlete aidiyet duygusunu artırıyor. İkincisi, ancak üreten toplumlar başka ülkelere olan döviz endeksli borçlarını ihracat yaparak ödeme şansını yakalıyorlar. Aksi takdirde başkasından aldığınız parayı ödeyecek mal veya hizmetiniz olmaz ise onların kulu kölesi olursunuz. Son dönemde bu ülkede oynanmak istenen oyunların arkasında bunların olduğunu unutmayın. Üretimden uzaklaşan her toplum, bir başka toplumun kölesi olmuştur. Üçüncüsü ve en önemlisi de istihdam. Geriden gelen gençlerimize bu üreten toplumlarımızda yeni iş alanları oluşuyor, dolayısıyla işsizlik azalıyor, sosyal barış artıyor. Kütahya’mız, 26 mahallemizdeki çok sayıdaki üreticimiz sayesinde başka illere, başka ülkelere, başka toplumlara muhtaç olmadan önemli ölçüde birinci acil ihtiyaç olan gıda üretimini bu sayede üretmeye devam ediyor. Bizimkisi sadece onlara bir teşvik. Elbette ki bundan daha fazlasını Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmadığı halde evinin önündeki bahçeyi de bir şekilde değerlendirip üretenler de kendi evinin ihtiyacını karşılıyor. Özetle, üretmek zorundayız. Üretirsek kimseye eyvallahımız olmaz. Onun için biz, üreten mahallelerimizi çok önemsedik. Göreve gelir gelmez öncelikle mahalle muhtarlarımızın, mahallede oturan sakinlerimizin acil taleplerini giderdik. 2006 yılından bu yana mahalle olduğu halde yolu yapılmayan, suyu olmayan, kanalizasyonu eksik olan, altyapısı ve üstyapısı eksik olan mahallelerimizin acil eksiklerini giderdik. İçecek su yoktu ya da musluktan akan su çamur akıyordu, onları bitirdik şimdi Allah’ın izniyle daha gözle görünür, önemi daha çok olan bu tür etkinlikleri daha çok yapacağız. Tabi ki eksik olan taş döşeme, asfalt ve benzeri diğer ihtiyaçları da karşılamak kaydıyla bunlara biraz daha önem veriyoruz. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ederken çiftçilerimize, siz değerli muhtarlarıma hayırlı olsun diyorum. Biz Allah rızası için yola çıktık. Yaptığımız her işte bunu esas alıyoruz. Önemli olan buradaki her tohumun toprakla buluşması. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya’mıza ve çiftçilerimize desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a şükranlarını iletti.