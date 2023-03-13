Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda devam eden çalışmaları mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki önemli dönüşüm projeleri içinde yer alan ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, devam eden çalışmaları Maltepe Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yenice ile birlikte inceledi.

Başkan Işık, çalışmaların sürdüğünü ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacağını söyledi.

Ziyarette gençlerle sohbet eden Başkanımız Işık, talepleri ve istekleri yerinde dinledi.

Altyapısıyla birlikte tamamen yenilenen, halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı, tamamlandığında yaz kış aktif olarak kullanılabileceği ve Kütahya'ya hizmet vermesi bekleniyor.