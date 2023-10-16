Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, enflasyonla mücadeleyi de olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Cuma günü İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'ten fazla yükselerek 90 dolara çıktı.

Analistler, piyasalarda petrolün varil fiyatı için öngörülerin 150 dolara kadar yükseldiğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin başta enflasyonla mücadele içindeki merkez bankaları olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi verileri enflasyon beklentilerinin arttığını gösterirken, ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekimde yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle Banka'nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.

Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Türkiye’de, cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybıyla günü 8.113,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla günü 27,7978'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,8500 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.250 ve 8.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.