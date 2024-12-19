Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ülkede dün açıklanan verilere göre, ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Ülkede cari açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya (GSYH) oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı ise kasımda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bunların yanı sıra, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor.

Fed'in faiz kararı sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,52 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi de yüzde 1'in üzerinde artışla 108,2'ye çıkararak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetmesinin ardından yeni günde 108,1 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,2 değer kazancıyla 72,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,95, Nasdaq endeksi yüzde 3,56, Dow Jones endeksi yüzde 2,58 düştü. Dow Jones endeksi üst üste onuncu günü kayıpla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün Almanya hariç pozitif bir seyir izlenirken, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna rağmen, yıllık enflasyon Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Analistler, İngiltere'de son açıklanan enflasyon oranlarının ülkedeki parasal gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyaller verdiğini kaydederek, yılın son para politikası kararı sonrasında banka yetkililerinin 2025 yılına yönelik söylemlerinin yakından takip edileceğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde ise TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise Fed ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı sonrası negatif bir seyir izleniyor.

Fed'in para politikası kararlarında gevşeme döngüsünün yavaşlayacağının sinyallerini vermesinin ardından düşen risk iştahı, Asya bölgesine de taşındı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu, ancak bazı alanlarda zayıflık gözlendiği ifade edildi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 geriledi.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,0376'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,0440 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, Euro Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.