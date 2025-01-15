İstanbul, 15 Ocak 25 (TAK): Küresel
piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların
etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede
açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.
ABD'de yeniden başkan seçilen Donald
Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru
işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak
enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde
etkili olması bekleniyor.
Dün açıklanan verilere göre, ülkede
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda
yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Analistler, dünkü ÜFE verilerinin
yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın
gelecek hafta göreve başlayacağına işaret eden analistler, yeni yönetimin
tarifeleri uygulamaya yönelik kademeli bir yaklaşım düşündüğüne dair haberlerin
de yatırımcılarda enflasyon görünümüne yönelik bir miktar rahatlama sağladığını
ifade etti.
Öte yandan, ABD'de federal hükümetin
bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33
azalışla 87 milyar dolara geriledi.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip
edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Bankanın ek gümrük vergileri
ile ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması
durumunda harekete geçebileceğini belirtti.
Bu gelişmelerle para piyasalarında
Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 42 ihtimalle temmuz ayında gideceği
fiyatlanmaya devam ediyor.
Bunların yanı sıra, jeopolitik
gelişmeler de yakından takip edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Atlantic
Council'de yaptığı dış politika değerlendirme konuşmasında Gazze'deki son
durumu ve ateşkes sürecini değerlendirdi.
Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının
çok yakın olduğunu belirterek, "Şu anda top Hamas’ın sahasında. Eğer Hamas
teklifi kabul ederse, anlaşma tamamlanıp uygulanmaya hazır olacak. Bu durumda
(Gazze'de) ateşkese ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Kurumsal tarafta ise 4.çeyreğe ilişkin
bilanço sezonunun başladığını ifade eden analistler, bilançoların etkisiyle
sektör ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğin söyledi.
Analistler, bugün JP Morgan Chase, Wells
Fargo, Citi Group, Bank of New York Mellon ve Goldman Sachs başta olmak üzere
yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili
faizi, ÜFE verilerinin yayımlanmasının ardından yüzde 4,76'ya kadar gerilerken,
şu sıralarda yüzde 4,79 seviyesinde dengelendi
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5
yükselişle 2 bin 676 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde bir önceki
kapanışın hemen altında 2 bin 675 dolardan işlem görüyor.
Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle
109,3 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 düşüşle 109,2 seviyesinde
seyrediyor.
Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,2
azalarak 79,4 dolar seviyesinde dengelendi.
New York Borsası'nda dün, S&P 500
endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, Nasdaq
endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne
pozitif seyirle başladı.
Avrupa borsalarında ise dün İngiltere
hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler İngiltere'de açıklanacak
enflasyon verisine çevrildi.
Analistler, İngiltere Merkez Bankasının
(BoE) yılın ilk para politikasını 6 Şubat'ta açıklayacağını belirterek, bugün
açıklanacak enflasyon verisinin bankanın kararları üzerinde etkili
olabileceğini söyledi.
Öte yandan, Avrupa'da imalat sanayi
aktivitesindeki düşüş bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden olmayı
sürdürürken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi yakından takip
ediliyor.
Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20,
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,93 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69
değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.
Asya tarafında yeni işlem gününde
karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal gelişmeler yatırımcıların
odağında bulunuyor.
Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki
sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon
Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Güney Kore Ulusal Meclisinin,
sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te
azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan
ilk devlet başkanı oldu.
Öte yandan, bugün açıklamalarda bulunan
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, fiyat koşullarındaki güç
kazanımının devam etmesi halinde BoJ'un faiz oranlarını artıracağını ve parasal
destek derecesini ayarlayacağını söyledi.
Ueda, bölgesel bankaların katıldığı bir
toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'deki yeni yönetimin ekonomi politikası ve bu
yıl Japonya'da yapılacak ücret görüşmelerinin ivmesinin, faiz artırımının
zamanlamasının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Para
politikasının ayarlanmasının zamanlaması gelecek ekonomi, fiyat ve finans
şartlarına bağlı."diye konuştu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde
0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da
Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
Türkiye’de dün satış ağırlıklı bir seyir
izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek
9.715,86 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,4800'den
kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5100
seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Türkiye’de bütçe
dengesi, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun
veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde
9.700 ve 9.650 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç seviyelerinin
direnç konumunda olduğunu ifade etti.
(AA/AN/TUĞ)