"Kıbrıs Türk Halk Dansları ve Müziği" başlıklı teziyle Department of Music Royal Holloway University of London’daki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladığı belirtilen Dudu Pektunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2018 yılında Şirin Zaimağaoğlu’nun hazırladığı "Şiirlerle Büyüsün Çocuklar" programında televizyona çıkarak müzik performansı sergilediğini ve Zaimağaoğlu’nun yönlendirmesiyle müzik eğitimi almaya karar verdiğini vurgulayan Dudu Pektunç, bu bilgiye özgeçmişinde de yer verdiğini belirterek Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

Ziyarette Zaimağaoğlu’na tezini sunan Pektunç, tezi hakkında bilgi vererek, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk halk danslarının kökeninin Yunanistan’a dayandığını iddia ettiğini ancak Kıbrıs Türk halk danslarının kökeninin Osmanlı dönemine Konya Karaman’a dayandığını tezinde kanıtlarıyla ortaya koyduğunu bildirdi.

Tezini hazırlarken üniversitedeki danışmanının kendisini Kıbrıs halk dansları başlıklı geniş bir tez hazırlamaya yönlendirdiğine dikkat çeken Pektunç, kendisinin özellikle Kıbrıs Türk halk dansları üzerine çalışmak istediği konusunda ısrarcı olarak öğretim üyelerini ikna ettiğini ve tezini kanıtlarıyla savunarak üstün başarıyla mezun olmaya hak kazandığını belirtti.

Pektunç, İngiliz literatüründe Kıbrıs Türk halk dansları başlığının bulunmadığını, konunun Kıbrıs halk dansları başlığı altında Güney Kıbrıs’ın tezleri doğrultusunda işlendiğini ve ilk kez kendi tezi sayesinde Kıbrıs Türk halk danslarının İngiliz literatürüne girdiğini belirtti.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da Dudu Pektunç’u tebrik ederek, KKTC’nin siyaseten tanınmamış olmasının ülkenin çalışkan ve başarılı gençlerini yıldırmadığını görmekten gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk kültür mirasının uluslararası arenada kayıt altına alınmasına çalışmalarıyla katkıda bulunan Dudu Pektunç’un bu kıymetli çalışmasının Türkçe'ye çevrilmesinin yararlı olacağına inandığını kaydeden Zaimağaoğlu, Pektunç’un tezini Kültür Dairesi olarak Türkçe'ye çevirip yayımlamak istediklerini bildirdi.