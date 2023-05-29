UBP Milletvekili Hasan Küçük, yazılı açıklama ile BRT’de yaptığı değerlendirmeleri paylaştı. eğitim üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Küçük, Öğretmenler Yasası’nda yapılan değişiklikle ilgili tartışılan zeminin yanlış olduğunu kaydetti.

Küçük, “Sendikalar nelere karşı olduklarını kamuoyuna açıklasınlar. Sayın Bakan (Nazım Çavuşoğlu) art niyetli değildir. Zaten böyle bir şey varsa bizler el kaldırmayız. Böyle bir kaosa toplumun ihtiyacı yok” diye konuştu.

-“Eğitimde bazı problemler hasıraltı edilmiş”

Eğitimdeki problemlerin çözümü için köklü reformlar yapılması gerektiğini vurgulayan Küçük, “Eğer varılan uzlaşılar hasıraltı edilirse, yıllarca yapıldığı gibi çözüm de ertelenir. Artık bunlar bizi kurtarmıyor. Bütün taraflar bugün bundan şikayetçi. Halkın seçilmiş olan bizlerden beklentileri vardır. Bir ülkenin kalkınması eğitimde yapılacak köklü değişikliklerle gerçekleşir. Köklü değişiklik yapmadan olur mu? Olursa işte bugünkü durum olur” ifadelerini kullandı.

-“Eğitim kendi kaynağını oluşturur”

“Eğitimde kaynak bulamıyoruz” eleştirilerine katılmadığını belirten Küçük, eğitimin kendi kaynağını kendi içerisinde oluşturabilecek bir dinamik olduğunu kaydederek, “Gençlerimizi dünya standartlarında yetiştirmek, gelişmelere bağlı olarak eğitimimizi mobilize etmek zorundayız” dedi.

-“Ziyaretlerde bulunacağım”

Kendisinin de öğretmen olduğunu ve hem özelde hem devlette çalıştığını belirten Küçük, “Burada esas sorun yasaysa bunun üzerinde karşı oldukları noktaları halka açıklasınlar. Öğretmen çalışma saati mi, yoksa hizmet içi eğitim mi veya A ya da B tipi öğretmen modeli mi sorun? Çıksın bunu net şekilde açıklasınlar, halk net şekilde öğrensin. Bu konuda ben de ziyaretlerde bulunacağım” dedi.