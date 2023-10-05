Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Suç Gelirlerini Önleme ve Terörizmle Mücadele Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmesi durumunda KKTC’ye çok büyük yatırımcıların geleceğini ve istihdamın artacağını görüşünü bildirdi.

Küçük, yaptığı yazılı açıklamada “Türk devletleri ile ekonomik ve siyasi iş birliğinin artması ile birlikte gelin bu ülkeyi teknoloji ve serbest bölge ilan edip finans borsası oluşturalım” ifadelerini kullandı.

-“Yasalar sorunlara çare olmalı”

Hasan Küçük, komitelerde hazırlanan yasaların toplumun ihtiyaçlarına ve sosyo-ekonomik sorunlarına çare ürettiği takdirde değer kazanacağını söyledi.

Geçen komitelerde yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini belirten Küçük, “Dünyada değişen siyasi ve iktisadi olayların KKTC’ye de yansıdığı görülmektedir. Biz yasa yapıcıların da bunların dışında kalamayacağı ortadadır.

Özellikle teknoloji ve dijital finans konularına da yasalarımızı adapte etmemiz gerekiyor. Yasalarımızı yaparken güncelliği yakalayarak ve tüm sosyal paydaşları da çalışmalarımıza katarak bu sürece devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, güncel konulara yönelik değerlendirmede bulundu.

Suç gelirlerini önleme ve terörizmle mücadele etme noktasında finansal hareketlerin kontrol altına alınması gerektiğini belirten Küçük, bu çerçevede 2004 yılından itibaren üzerinde çalışılan yasanın komitede görüşüldüğünü söyledi.

Bu yasanın maliyeye ciddi gelir getireceğini belirten Küçük, “Dünyadaki finans hareketlere de bakıldığında ekonomilerin artık dijital ticarete döndüğünü görüyoruz” dedi.