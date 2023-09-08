Ulusal Birlik Partisi(UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın Rumlar tarafından nöbet kulübesinde şehit edilişinin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük mesajında, 8 Eylül 1996'da Rum askerleri tarafından öldürülen Kılıç’a yapılan saldırının unutulamayacağını, bunu gelecek nesillere anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

“Bundan tam 27 yıl önce yaşanan bu olay bizlere bir kez daha Anavatan Türkiye’mizin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda iki devletli çözüm ve Türkiye’nin etkin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bu duygularla Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç’a bir kez daha Allah’tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diliyorum.”