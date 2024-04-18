Lefkoşa, 18 Nisan 24 (TAK): Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Kadın Girişimciler Komitesi 2. Genel Kurulu’na katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Turgay Deniz, burada konuşma da yaptı. KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasında, “Çeşitli Türk devletlerinden gelen temsilciler olarak yeniden bir aradayız. Son iki yılda giderek hız ve etkinlik kazanan buluşmalarımızın bir yenisinde daha sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten onur ve gurur vesilesidir. Bu buluşmalarının geleceğe olan güvenimizi pekiştirmekte olduğunu da belirtmeliyim. Sizinle birlikte olmak, birlikte düşünmek ve birlikte hareket etmek bizim en büyük güç kaynağımızdır.” dedi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin çalışmalarından ve kadın girişimcilerin etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Deniz, kadınların iş hayatında ve siyasi hayatta etkinlik kazanmasının, sosyal projeler üreterek yürütmesinin önemine vurgu yaptı.

Deniz, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak kadınlarımızın yolunun açık olmasını diliyor, bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.