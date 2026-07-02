Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzunda lisanslı eğitmenlerin katkısıyla gerçekleşen yüzme kursunun ilk dersi bu sabah yapıldı.

Haftada iki gün olmak üzere toplamda 16 ders olarak planlanan yüzme kursu, Ağustos ayı sonunda tamamlanacak ve kursu bitirenlere sertifika verilecek.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve önceki başkanlardan Bülent Kılıçoğlu’nun da hazır bulunduğu yüzme kurslarının ilk gününde çocuklar yüzme seviyelerine göre gruplara ayrılıp kursa başladı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy, tüm kursiyerlere başarı diledi.

Yüzme kurs sorumlusu Ahmet Özsoy da, kursiyerler ve ailelere, çalışmalar hakkında bilgi verdi.