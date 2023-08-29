Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) merhum spor yazarı Ali Aytaç anısına düzenlediği tavla turnuvasını Serkan Soyalan kazandı.

Turnuva, dernek merkez binasında gerçekleşti. Üyelerin ilgi gösterdiği tavla turnuvasını merhum Ali Aytaç'ın oğlu Hüseyin Aytaç da izledi.

Turnuvayı Serkan Soyalan kazanırken, Çağan Özılgaz ikinci, Soydan Sakallı ise üçüncü oldu.

Turnuva birincisi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından İstanbul tatili kazanırken, turnuva ikincisi Eziç Restoranda 2 kişilik yemek, turnuva üçüncüsü ise Hazel Shoes'dan bir çift ayakkabı kazandı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Ali Aytaç Tavla Turnuvası için derneğe gelen ve katılım gösteren herkese teşekkür edip, göreve gelirken derneğin 40. yılında aktiviteleri artırmak, merhum spor yazarları anısına yapacakları organizasyonlar ile etkinlikle çoğaltmayı hedeflediklerini hatırlattı ve bu anlamda bir organizasyonu daha başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ali Aytaç isminin KTSYD için önemli olduğunu da hatırlatan Necati Özsoy, Ali Aytaç'ın ve diğer merhum spor yazarlarının adını her zaman yaşatacaklarını, saygı ve rahmetle kendilerini andıklarını belirtti.

Hüseyin Aytaç da babasının adını yaşatan KTSYD'ne teşekkür ederek, Ali Aytaç turnuvasında yer alan ve turnuvaya katılan herkese teşekkür etti. Hüseyin Aytaç her yıl bu turnuvaya geldiğinde babasının arkadaşlarını gördüğü zaman çok duygulandığını ve bu organizasyona değer veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.