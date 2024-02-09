Tutuklananlardan ikisi bugün Güzelyurt’ta mahkeme çıkarılarak haklarında 7’şer gün tutukluluk kararı alınırken öğleden sonra tutuklanan ve kamu kurumlarından birinde üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Ç.I.’nın ise yarın sabah Lefkoşa’da yargıç huzuruna çıkarılacağı kaydedildi.

Ç.I.’nın KTSU’dan aldığı diplomanın sahte olduğu iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Mali Polis ekipleri, KTSU’da “Sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini ve müstahdem tarafından hırsızlık” konularında soruşturma yürütüyor.