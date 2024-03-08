Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı, ülkede yıllardır, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değere karşı sistematik saldırı yapıldığına işaret ederek, bu saldırılar karşısında durabilecek en doğru mücadele yolunun eğitim olduğunu belirtti.

Avcıbaşı, devletin acilen bu yaşanan olayları önleyici etkili ve yeterli önlemler alması, Mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasaların ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Hamide Avcıbaşı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkede son yıllarda yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına bakıldığında, ekonomik kriz ve "muhafazakârlaştırmanın" kadınları, çocukları ve emekçileri hedef aldığının görüldüğünü savundu.

Hamide Avcıbaşı, şöyle devam etti:

“Özellikle geçen yıl meydana gelen ve büyük yankı uyandıran 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ile 37 yaşındaki Kübra Aydın’ın cinayetleriyle birlikte ülkede kadına ve çocuğa yönelik taciz, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirlerin devlet tarafından alınmadığı gözler önüne serilmiştir. Muhafazakârlaştırılan ve dönüştürülmeye çalışılan eğitim müfredatı, çalışma yaşamında ataerkil toplum modelini dayatan kapitalist sistem, sermayenin ise emek ve beden sömürüsü yapması, toplumda kadını değersizleştirmekte, buna bağlı olarak kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetlerin artmasına sebep olmaktadır"

"Ülkede yıllardır, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değere karşı sistematik saldırı yapılıyor" denilen açıklamada, eğitimine önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada,, “Muhafazakarlaştırılan ve dönüştürülmeye çalışılan ders kitaplarının derhal kaldırılması. İnsan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve barış kültürüne uygun ders materyalleri ve eğitim programları geliştirilmesi. Din İşleri ve Evkaf İdaresine ayrılan bütçenin Sosyal Hizmetlere tahsis edilmesi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin derhal teşkilatlandırılması" talep edildi.