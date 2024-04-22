Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği Ofisi yetkilileri, Lefkoşa’da Avrupa Birliği Evi’nde bir araya geldi.

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kıbrıslı Türklerin AB ile doğrudan ilişki kurma çabaları, iki toplumlu eğitim, kültür ve spor alanında ortak faaliyetler, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine etkin katılımının teşvik edilmesi noktasında iş birliği ve adanın kuzeyindeki siyasal-sosyal-ekonomik koşullar ele alındı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “yapıcı” olarak değerlendirdiği toplantı için Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği Ofisi lideri Andreas Kettis ve ekibine içten teşekkürlerini sundu.

Maviş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Avrupa Birliği ile ilgili birçok önemli konuda olduğu gibi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de yakın ortaklardan biri olacağını ifade etti.

Maviş, Türkçenin resmi AB dili olması, Kıbrıslı Türklerin Erasmus+ programına doğrudan katılabilmeleri, Kıbrıslı Türklerin gerekli primler ödenerek sağlık sistemine (GESY) dahil edilmesi, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki bankalarda hesap açabilmesi, iki toplum arasındaki ticareti teşvik edecek adımlarla Yeşil Hat düzenlemesinin genişletilmesi, karma evliliklerden doğan bireylerin vatandaşlık haklarının sağlanması ve Kıbrıslı Türk toplumunu Avrupa Birliği ile doğrudan temas kurma hakkı mücadelesi konularında da Sendikanın politikalarını Andreas Kettis ve ekibi ile konuşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun günlük yaşamını olumlu yönde etkileyecek bu gibi adımların talep edilmesi ve hukuk yoluna başvurmanın yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nda da bu taleplerin meşru zeminde tartışılması, peşine düşülmesi gerektiğini belirtirken, Kıbrıs Türk toplumunun daha fazla görünür olması için Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerine katılımını önemsediklerini söyledi.