Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda bugün itibarıyla 25 ek öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz konuyla ilgili yazılı açıklamasında, okulların öğretmen eksikliklerinin tamamlanmadığını kaydederek, “Öğretmen kadrolarından tasarruf yapmanın ülke ekonomisine ne gibi bir getirisi olacaktır? Tasarruf yapılacak yer eğitim midir?” diye sordu.

“Nüfus ve vatandaşlık politikasının olmadığı yerde ne yeni okul yapsanız, ne ek konteyner sınıf koysanız, ne de ek öğretmen alsanız bu açığı kapatabilirsiniz” diyen Kaçmaz, öğrenci kayıtları sonrası okullara ek 18 öğretmen gönderilmesine rağmen, bugün itibarıyla 25 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaçmaz şöyle devam etti:

“Kimse kusura bakmasın, okullara yük bindiremezsiniz, çocukların eşit eğitim hakkından çalamazsınız, ihtiyaç dahilinde öğretmeni okullara göndermekle yükümlüsünüz. Sorumluluktan kaçamazsınız.

Bununla birlikte 69 ilkokul ve okulöncesi öğretmeni, 10 özel eğitim, 10 rehber öğretmeni bürokratik süreçler nedeniyle hâlâ KHK'dan atama alamadı ve öğrencileri ile buluşamadı. Bu bürokrasinin sorumluluğunu üstlenen var mıdır?

Türkiye’den özel eğitim ve rehber öğretmeni getirmek bir çözüm değildir. Bizim çocuklarımız için münhal sayısını artıracak mısınız?

Uyarıyoruz! Kalabalık sınıflar, yoğun okullar yaratmak bir seçenek değildir. Bir an önce öğrencileri öğretmenleri ile buluşturun"

Kaçmaz e k kadro ihtiyacı olan okulları şöyle sıraladı:

"Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Güzelyurt Barış İlkokulu (2), Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu (2), Lefke İlkokulu (2), Yeniboğaziçi İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Mustafa Kurtuluş Anaokulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Ulukuşla İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Pınarbaşı Anaokulu (2), Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu (2) Güvercinlik R.R. Denktaş İlkokulu (2)”