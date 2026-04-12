Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 57’nci olağan genel kurulunu dün yaptı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, tek ekibin ( Örgütlü Öğretmen) aday olması nedeniyle seçimsiz gerçekleştirilen 57’nci olağan genel kurulda uzun yıllardır sendika yönetiminde yer alan Selma Eylem ve Tahir Gökçebel yeni dönemde yönetimde yer almayacağını, Disiplin ve Denetleme Kurulu’nda görev yapacağını açıkladı.

KTOEÖS’ün merkez binasında yapılan genel kurulu yurtiçi ve yurtdışından sendika yetkilileriyle siyasi parti temsilcileri ve davetliler izledi.

Video gösterimiyle açılan genel kurulda KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı.

Divan Başkanlığını Mustafa Kurtuluş Tel ile divan sekreterliğini Zühre Özkaraman ve Mustafa Özyiğit’in üstlendiği genel kurulda yurt dışından gelen sendika ve örgüt temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de söz aldı.

Sendikalar adına ise Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan konuştu.

Yazılı mesajların okunmasının ardından genel kurulda iyi dilek ve temennilere de yer verildi. Sendikanın faaliyet ve mali raporları okunarak aklandı.