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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın öğleden sonra 7 okulda eylem yapacağını açıkladı.
Sendika, saat 10.00’da Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eylem gerekçeleri, eğitimde ve okullarda tespit ettikleri aksaklıkları ele alacakları basın toplantısı yapacak.
KTOEÖS’ün yarın öğleden sonra Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylemde olacak.