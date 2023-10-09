Sendika, Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda basına açıklamada da yapacak
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın öğleden sonra grevde olacakları 13 okulu açıkladı. Sendika, yarın saat 10.30’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda açıklama yapacağını da bildirdi.
Hazırlık ve organizasyon yapılmadan “tam gün” eğitime geçildiği, deprem riski bulunan okullara çivi çakılmadığı savunan sendika adına açıklamayı Selma Eylem yaptı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in açıklamasına göre, yarın öğleden sonra eylemde olunacak okullar şöyle:
“Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu.”