Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın saat 12.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, UBP-DP-YDP hükümetinin Anayasayı ve yasaları hiçe sayarak kararlar almaya devam ettiği ileri sürüldü.

Bekirpaşa Lisesi’nde grevdeki öğretmenlere baskılar artırılarak, öğrencilerin haklarının gasp edildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Son olarak sırf başörtülü çocuk için ara sınavlar zorlanmış, kapılar kilitlenerek okulda öğretmenlerin ders yapması engellenmiştir. Tüm yaşanan dayatmalara karşı Bekirpaşa Lisesi’nde KTOEÖS’ün aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmış ve hükümet ideolojik amaçlarına ulaşmaya çalışmıştır.” denildi.

KTOEÖS ve KTÖS olarak, diğer sendikalarla da dayanışarak yasaklanan greve karşı, dün grev/eylemde olduklarının belirtildiği açıklamada, baskıcı ve çağ dışı anlayışı kabul etmeyeceklerinin altını bir kez daha çizdikleri kaydedildi.