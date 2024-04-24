Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KHK’nın, atama ve nakilleri yapmaması gerekçesiyle yapılan eylemde, sendikacıların KHK binasına girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine oturma eylemi KHK önünde gerçekleştirildi.

-Maviş: “Hapishaneler, hastaneler ve mahkemeler gibi okullar da çok kalabalık”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş burada yaptığı konuşmaya “Hapishaneler, hastaneler ve mahkemeler gibi okullar da çok kalabalık” diyerek başladı.

Nüfusun bilinmediğini, okullara her gün yeni kayıt alındığını dile getiren Maviş, öğretmenlerin artık tükenme noktasında olduğunu kaydetti.

Müdür ve müdür muavini eksikliklerinin hala tamamlanmadığını dile getiren Maviş, gecikmiş bir sınav duyurusu ve mart ayında yapılan sınava rağmen atamaların hala yapılmadığını belirtti.

Maviş öte yandan velilerin de terfi alan 5’nci sınıf öğretmenlerinin yerini kimin dolduracağıyla ilgili kaygı yaşadığını anlattı.

Bağımsız kurumların önüne gelip eylem yapmak zorunda kaldıkları için utandıklarını dile getiren Maviş, KHK’nın tarafsız bir kurum olması gerektiğine de vurgu yaptı.

-Eylem: “Eğitimi siyasete alet ettiler. Kadrolar boş, kimsenin umurunda değil”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise “KHK’nın yaptığı uygulamaları ve eğitimin gözden çıkarılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

“Eğitimi siyasete alet ettiler. Kadrolar boş, kimsenin umurunda değil” diyen Eylem okullardaki kadro eksikliklerine işaret etti.

Bu eksiklikler nedeniyle nakillerde de sorun yaşandığını aktaran Eylem, atamaların ivedilikle yapılmasının önemine işaret etti.

Daha sonra sendikacılar oturma eylemini gerçekleştirmek üzere KHK binasına girmeye çalıştı ancak polisler girişlerine izin vermedi. Sendikacılar, KHK’nın bir kamu binası olduğunu ve içeri girmek için izin almaya ihtiyaçları olmadığını söyledi. Ancak eylemcilerin binaya girişine izin verilmedi, bu nedenle oturma eylemi KHK binasının önünde yapıldı.