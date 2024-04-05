Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “eksik hesaplanan" Hayat Pahalılığının çalışanlara geriye dönük ödenmesini istedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Çalışanlara kayıpları geriye dönük olarak ödenmelidir. Yaşanan sıkıntıları en çok hisseden asgari ücretliye, dar gelirliye, göç yasalıya bu dört aylık süredeki kayıpların ve eksik hesaplanan HP üzerine ek artış da verilerek et olmasa da ekmek alması sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ete narh koyma kararını kararının “şov” olarak değerlendirildiği açıklamada, insanların Güney Kıbrıs’tan et almaya devam ettiği belirtildi.

Hükümet yetkililerinin hükümet bozulmasın diye çaba harcadığının ve esas yapması gerekenleri yapmadığının ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir.” denildi.

“Sahte diploma” meselesinin ardından “HP’nin eksik hesaplanması” konusunun çıktığı kaydedilen açıklama, “sosyal devlet” kavramı hatırlatılarak, “Çalışanlara kayıpları geriye dönük olarak ödenmelidir” şeklinde devam etti.