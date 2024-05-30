Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın Türkiye’de düzenleyeceği kamplarla ilgili basın bildirisi yayımladı. Çanakkale, Rize, Trabzon, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek kamplar için başvuruların Elçilik memurları tarafından alınacağını söyleyen Eylem bu durumu eleştirdi.

“Kamusal, çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını” savunan Eylem “öğretmenlerin etkisizleştirilmek ve toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılmak istendiğini” de söyledi.

Eylem, çağdaş, laik ve demokratik eğitim ve yaşam biçimi için verdikleri mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.