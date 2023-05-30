Bir süredir grev ve eylemlerini sürdüren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün de örgütlü olduğu tüm okullarda grev uyguluyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün 08.30-12.00 arasında tüm okullarda grevde olacaklarını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.

Eylem, “Milli Eğitim Bakanlığı ile UBP-DP-YDP hükümetini dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürme, bunda ısrar etmek, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmakla” suçladı.

“Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Eylem, oluşan kaosun sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu iddia etti.

İlkokullarda örgütlü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ise bugün grev veya eylem yapmıyor. İlkokullarda bugün dersler normal seyrinde yapılacak.

İki öğretmen sendikası KTOEÖS ve KTÖS dün Meclis önünde eylem yapmıştı.