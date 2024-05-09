Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve bazı üyelerle görüştü.

YYK binasında, iki kurumu ilgilendiren konuların ele alındığı toplantıda, web TV lisansları üzerinde de duruldu. Lisanssız yayın yapan web TV’lerle ilgili polise sunulan ihbarların gereğinin yerine getirilmesi için ortak girişim yapılması kararlaştırıldı.

KTGB-YYK heyetlerinin görüşmesinde, YYK’nın lisans için aldığı ücretler karşılığında medya sektörüne eğitim desteği sağlayabileceği üzerinde de duruldu.

Kamu ve özel radyo ve televizyonların yayınlarıyla ilgili yasada yapılması gereken değişiklikler ve eklemelerin de görüşüldüğü toplantıda KTGB ve YYK’nın ortak projelerle iş birliği yapabileceği konular da ele alındı.