Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), küçük ve orta ölçekli marketlerin yüzde 39.82’sinin kapandığını kaydetti.

KTEZO tarafından yapılan açıklamada, odaya kayıtlı temel tüketim maddeleri satışı yapan marketler ve içecek ağırlıklı satış yapan (off-licence) iş yerleriyle ilgili çalışmada, “dramatik ötesi trajik bir durumla” karşılaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa ilçe sınırları içinde son 2 yılda 226 market ve içecek satışı yapan (off-licence) iş yerlerinin tek tek aranarak ve sigorta kayıtlarına bakılarak yapılan araştırmada toplam 90 iş yerinin kapalı olduğunun saptandığı bildirildi.

Kontrolsüz hipermarket ve zincir market furyasına da işaret edilen açıklamada, bunun karşı karşıya kalınan adaletsizliği gösterdiği vurgulandı.

“Son zamanlarda çoğalan daralma, artan sayıda iflas ve işsizlik derken; bu örnek üzerinden sanırız ne demek istediğimiz daha da anlaşılmıştır.” denilen açıklamada, ekonomide çemberin daralmaya devam ettiği savunuldu.

- “Ne pahalılık ne de zamlar çözüm değildir”

Mevcut pahalılığın yarattığı sıkıntılara ek olarak zamların gelmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Buna rağmen toplanan vergilerin neredeyse tamamı maaş olan devlet giderlerini karşılama oranı pandemi dönemini aratmıyor. Son yapılan araştırmalara göre yüzde 60’lara kadar düştüğü kaydediliyor. Yüzde 40 açık var.” denildi.