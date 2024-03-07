Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), kadının mevcut sistemde çalışmasının anlamsızlaştığını savundu.

KTEZO Yönetim Kurulundan 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle yayımlanan mesajda, “Çalışan genç bir annenin bir çocuğunun sadece kreş maliyeti, ulaşım giderleriyle birlikte 20 bin TL’dir. Yani bir kadının çalışma olanağı mevcut sistem altında nerdeyse ortadan kalkmış, anlamsızlaşmıştır. Dolayısı ile devletin sosyal yapısının gerilemesinin bir sonucu olarak tüm toplum gibi kadınlar da artan bir şekilde ezilmeye devam ediyor” denildi.

Açıklamada, üreten, emek veren bütün kesimler için sorunların büyüdüğü, ancak sorunların daha büyüğünü kadınların yaşadığı kaydedildi.

Pandemi öncesinde KTEZO üyelerinin yüzde 37’sinin kadın olduğu, 2024’te kadın üyelerin oranının yüzde 31’e düştüğü kaydedilen açıklamada, “Her geçen gün veya yıl kadınlarımızın üretime, iş gücüne katılımı azalmakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile birlikte toplumsal sorunlar büyümeye devam etmektedir. Temel meselemiz budur” denildi.

Açıklamada, kreş sorununun devam etmesi, düzenli bir toplu taşımanın olmaması, kamusal sağlık hizmetine erişimin giderek zorlaşması, hayat pahalılığının yükselmesinden en çok etkilenenlerin kadınlar olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sorun, devletin yapısı sorunudur, sistem sorunudur. Artan gıda maliyetlerinden, çalışma yaşamına, konut, ulaşım, eğitime kadar her alanda insani bir yapı inşaa etmedikçe ve tüm bunlar için mücadele etmedikçe 8 Mart kadınlar günü atılan nutuklar ve çiçek dağıtılan gün olarak kalmaya devam edecektir”