UNDP ile Rum Yönetimi arasında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne mali destek verilmesine yönelik anlaşma imzalandı UNDP ile Rum Yönetimi arasında Kayıp Şahıslar Komitesi’ne mali destek verilmesine yönelik anlaşma imzalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) , Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) İle Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın yeni Merkezi Cezaevi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’ndeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın 08.00-17.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını kaydetti.

Bengihan, saat 09.30’da Haspolat'taki yeni Merkezi Cezaevi önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.