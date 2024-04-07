Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği heyeti, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i ziyaret ederek, Fizyoterapistler Birliği Yasa Tasarısı’nın “ivedilikle” ele alınmasını talep etti.

K.T. Fizyoterapistler Birliği Başkanı Şahveren Çakartaş’ın ziyarete ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Dernek Asbaşkanı Uzm. Fzt. Münevver Özakalın, Genel Sekreter Uzm. Fzt. Yelda Kıngır ve Sayman Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz’den oluşan dernek heyeti, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Dinçyürek'e KKTC’de fizyoterapist olmayan kişiler tarafından yasal olmayan yollardan, merdiven altı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına dur demek ve fizyoterapistlik mesleğinin yasal sınırlarını belirlemek için Fizyoterapistler Birliği Yasa Tasarısı sunuldu.

Dernek heyeti ziyarette, Sağlık Bakanlığı hukukçuları ve sağlık alanında uzman hukukçular tarafından hazırlanan yasa tasarısının, “Hasta merkezli ve ülkedeki fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının kaliteli, eşit, erişilebilir ve güvenli olması” için tasarlandığını belirterek, yasa tasarısının ivedilikle ele alınmasını talep etti.