Lefkoşa Kaza Mahkemesi bugün Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı T. A. ve eski YÖDAK Başkan Yardımcısı M. H.’ye üç gün tutukluluk verdi.

T.A. ve M.H., KSTU’ya tıp fakültesi açılmasına izin verilmesini sağlamaları karşılığında para aldıklarına ilişkin 7 Mart tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklandı.

T.A. tutuklanmasının akabinde göğsünde ağrı ve yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, doktoru tarafından verilen ifade ve sunulan rapor doğrultusunda mahkemeye katılmadı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, bugün, kıdemli yargıç Meltem Dündar başkanlığında toplandı.

Tanık olarak dinlenen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kalp hastalıkları doktoru Hakan Debeş, T.A.’nın dün göğüs ağısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını, tansiyonunun yüksek olduğunu, gözlem altında bulunduğunu belirtti. Debeş’in, T.A.’ya ileri tetkikler yapılacağını, kalp krizi riski bulunduğunu bu nedenle mahkemeye gelemeyeceğini dile getirmesi ve sağlık raporunu mahkemeye sunması üzerinde T.A.’nın gıyabında yargılanmasına karar verildi.

Ardından tahkikat sorumlusu Ortunç Özbaylı, T.A. ve M.H.’nin “irtikap görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul edilmesi, kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması ve suç gelirini aklama suçlarından” methaldar olduklarını söyledi.

Özbaylı, KSTU ile ilgili 5 Şubat’tan beri yürütülen soruşturma kapsamında, YÖDAK Başkanı T.A.’nın ve o dönem YÖDAK Başkan Yardımcısı olan M.H.’nin “görevin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle KSTU tarafından açılacak olan tıp fakültesi konusunun YÖDAK’ın gündemine hızlı bir şekilde alınıp görüşülüp onaylanması amacıyla para aldıklarının” tespit edildiğini belirtti.

Üniversite tarafından T.A.’ya iki defada toplam 10 bin dolar, M.H.’ye de 4 bin dolar para verildiğinin öğrenildiğini söyleyen Özbaylı, yürütülen soruşturma sonucunda okul muhasebesinde mahsup fişi, ödeme fişi ve e-mailler tespit edilerek, emare alındığını ve zanlıların dün tutuklandığını belirtti.

Konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yapıldığını, alınacak ifadeler ve emareler bulunduğunu, kaydeden Özbaylı, zanlıların alınacak ifadelere, emarelere etki etme olasılıkları bulunduğunu söyleyerek, üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, üniversitenin tıp fakültesi açmasının ivedilikle sağlanması adına zanlılara para verildiğine ve paranın teslim alındığına ilişkin tanık ifadesi bulunduğunu, T.A.’ya üniversite tarafından paranın verilmesini takiben bir gün sonra YÖDAK’ın üniversiteye gerekli izni verdiğinin tespit edildiğini belirtti. Söz konusu suçların ciddi suçlar olduğunu dile getiren Boşnak, üç gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların üç gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.